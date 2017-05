Diocesi: Albano, Convegno pastorale sul tema “Discernimento, cuore dell’accompagnare”

Sarà il Centro Mariapoli di Castel Gandolfo a ospitare il prossimo convegno pastorale della diocesi di Albano. Porte aperte dal 19 al 21 giugno, dalle 18 alle 21, per discutere sul tema “Discernimento, cuore dell’accompagnare”. Ad aprire i lavori sarà il vescovo Marcello Semeraro, che introdurrà il tema contestualizzandolo. Martedì 20 toccherà a Rosanna Virgili, biblista e docente di Esegesi dell’Antico testamento presso l’Istituto teologico marchigiano aggregato alla pontificia Università Lateranense. Ospite dell’ultima giornata sarà padre Antonio Spadaro, direttore della rivista La Civiltà Cattolica, la più antica d’Italia, fondata dai gesuiti nel 1850. Padre Spadaro relazionerà sull’argomento “Discernimento, come fare”. “L’accompagnare è sempre caratterizzato da un’opera di valutazione, ascolto, osservazione, confronto – ha spiegato monsignor Gualtiero Isacchi, vicario episcopale per la Pastorale –. Accompagnare significa operare un discernimento che orienti la vita e i singoli passi di chi è accompagnato e di chi accompagna”.