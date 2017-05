Comunicazione: Università europea, concluso il laboratorio “Non sei un nemico”

Si è concluso all’Università Europea di Roma il quarto anno di attività del Laboratorio di comunicazione “Non sei un nemico!”, fondato e diretto dal giornalista Carlo Climati. “Non sei un nemico!” è il motto, l’idea di base del Laboratorio, che ha l’obiettivo di “sensibilizzare i giovani ad una nuova forma di comunicazione, che non veda nell’altro un nemico”. Gli studenti sono incoraggiati a vedere gli altri con uno sguardo nuovo e a creare linguaggi che possano rappresentare un ponte verso tutti, contribuendo all’accoglienza e all’abbattimento di muri, ostacoli, sospetti e diffidenze. “Papa Francesco ci invita a vivere la cultura dell’incontro”, ha detto Climati: “Questo è un messaggio molto importante, che tutti possiamo mettere in pratica attraverso i piccoli gesti della vita quotidiana. Oggi, purtroppo, è facile cadere in una comunicazione superficiale, alimentata da pregiudizi e luoghi comuni. Il Laboratorio, attraverso testimonianze concrete, ha cercato di mostrare ai giovani che esiste un mondo bellissimo, silenzioso, fatto di costruttori di pace e di dialogo, che sembra quasi non fare notizia. Abbiamo bisogno di strade e di percorsi comunicativi nuovi, che possano evidenziare la bellezza dell’amicizia nella diversità e generare solidarietà e fiducia negli altri”. Anche quest’anno il Laboratorio ha esplorato le diverse forme di comunicazione del mondo di oggi: dal giornalismo ai social network, dalla musica alla radio, dalla televisione ai fumetti, dalle relazioni virtuali al dialogo nella vita quotidiana. Tra gli altri argomenti trattati: Papa Francesco e la cultura dell’incontro, il dialogo interreligioso, l’amicizia nella diversità, l’accoglienza degli immigrati, l’Islam religione di pace, gli invisibili nella società di oggi e il genocidio armeno. Le attività del Laboratorio “Non sei un nemico!” riprenderanno ad ottobre, con il nuovo anno accademico dell’Università Europea di Roma.