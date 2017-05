Commissione Ue: presentato il bilancio 2018. Fondi per crescita, lavoro e giovani

Bruxelles: riunione della Commissione europea (foto SIR/CE)

(Bruxelles) Crescita e investimenti “strategici”, lavoro, formazione giovanile, Corpo europeo di solidarietà, accoglienza migranti, sicurezza: sono alcune delle voci che trovano riscontro nel progetto di bilancio per l’esercizio 2018 che la Commissione Ue ha presentato oggi, prevedendo impegni per 161 miliardi di euro. Günther Oettinger, commissario per il bilancio, afferma: “Con questo bilancio vogliamo raggiungere il giusto punto d’equilibrio tra la necessità di onorare gli impegni che abbiamo assunto in passato riguardo a importanti programmi dell’Ue e quella di affrontare le nuove sfide che si presentano. Cerchiamo di far sì che un numero maggiore di giovani europei possa trovare lavoro e di aumentare gli investimenti chiave messi in campo. La volontà di dimostrare risultati tangibili e di fare la differenza nella vita quotidiana dei cittadini europei continua a essere il motore di tutte le iniziative dell’Unione”. Il bilancio, che si aggira come sempre attorno all’1% del Pil comunitario, passa ora per competenza a Parlamento e Consiglio Ue e dovrà essere varato entro la fine dell’anno. Tra le incognite dei conti alcune spese aggiuntive a favore dell’occupazione giovanile e i negoziati per il Brexit, con gli impegni finanziari pluriennali a suo tempo assunti dal Regno Unito e ora a rischio.