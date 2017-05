Commissione Ue: 340 milioni per il Corpo europeo di solidarietà. Aderiscono 30mila giovani

(Bruxelles) La Commissione pone le basi giuridiche e prevede stanziamenti di bilancio per il Corpo europeo di solidarietà. “Ciò contribuirà a consolidare l’iniziativa e a creare maggiori opportunità per i giovani”. Oltre ad offrire attività di volontariato, tirocini e collocamenti di lavoro, il Corpo europeo di solidarietà darà “ai partecipanti la possibilità di creare propri progetti di solidarietà o di fare volontariato nell’ambito di un gruppo”. In una prima fase, avviata nel dicembre 2016, sono stati attivati otto diversi programmi “per offrire opportunità di volontariato, tirocinio o lavoro nel quadro del Corpo europeo. Più di 30mila giovani hanno già aderito all’iniziativa e i primi partecipanti hanno ora iniziato le loro attività nell’ambito dei collocamenti”. Sotto la guida dei commissari Oettinger, Navracsics e Thyssen, la Commissione propone di assegnare 341,5 milioni di euro al progetto per il periodo 2018-2020 al fine di consentire la partecipazione di 100mila giovani entro la fine del 2020. Il presidente della Commissione Jean-Claude Juncker commenta: “Più che un semplice principio, la solidarietà è uno stato d’animo che è al centro di ciò che l’Europa rappresenta. Il Corpo di solidarietà è la concretizzazione di tale principio. Sono orgoglioso di tutto ciò che rappresenta e ringrazio tutti i giovani che hanno aderito e le organizzazioni che forniscono i collocamenti. Sono i partecipanti sul campo a dare vita all’iniziativa e alla solidarietà europea”.