Società: Civitavecchia, Pastorale sociale e Slow Food promuovono incontro su legge contro spreco alimentare

È prevista per giovedì 1° giugno l’iniziativa per illustrare la legge contro lo spreco alimentare. Un testo promulgato a fine agosto dello scorso anno e con l’obiettivo di favorire il recupero e la donazione di beni alimentari e farmaceutici, da destinare a soggetti che operano senza scopo di lucro. Appuntamento fissato alle ore 18 presso la sala della biblioteca comunale di Civitavecchia, in piazza Calamatta 18. L’organizzazione è curata dalla sezione locale di Slow Food e dall’ufficio diocesano per la Pastorale sociale. Come relatore è stato invitato Massimo Florio, vicepresidente della commissione agricoltura della Camera dei deputati. Accanto a lui i sindaci del comprensorio e alcuni rappresentanti regionali.