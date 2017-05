Sir: le principali notizie dall’Italia e dal mondo. Corea del Nord, lanciato nuovo missile. Migranti, oltre 2.500 sbarchi a Palermo e Napoli. Trump, pronto a uscire dagli accordi di Parigi sul clima

Corea del Nord, lanciato un nuovo missile. Sarebbe finito nel Mar del Giappone

La Corea del Nord ha lanciato un missile di tipo Scud dalle vicinanze di Wonsan, città della provincia nordorientale di Gangwon: è l’ipotesi più accreditata dai militari di Seul, secondo cui il vettore ha coperto la distanza di circa 450 km prima di finire nelle acque del mar del Giappone. Il test è avvenuto alle 5:39 sudcoreane, le 22:39 di domenica in Italia, in base ai dati diffusi dal Comando di Stato maggiore di Seul. Se fosse confermato, si tratterebbe del terzo modello di missile diverso lanciato in poche settimane. Il presidente sudcoreano Moon Jae-in ha convocato una riunione d’urgenza del Consiglio sulla sicurezza nazionale, iniziata alle 7:30 (00:30 in Italia), come risposta immediata al lancio. La nuova intemperanza del Nord giunge nel mezzo degli sforzi di Seul per riaprire un canale almeno sull’assistenza umanitaria.

Migranti: 2.500 sbarcati a Palermo e Napoli. A bordo anche i corpi morti di donne e ragazzi

Sono sbarcati nel porto di Palermo 1042 migranti soccorsi, in diverse operazioni, nel Canale di Sicilia dal rimorchiatore Vos Thalassa che ha operato sotto la guida della Guardia Costiera. A bordo ci sono anche i cadaveri di cinque donne e due ragazzi. I migranti vengono prevalentemente dall’area subshariana e dal Maghreb. Molti i bambini. Molti i volontari della Caritas che distribuiscono cibo e scarpe a chi sbarca e i medici dell’Asp. Nel porto di Napoli sono invece sbarcati 1449 immigrati che si trovavano a bordo della nave ong ‘Vos Prudence’ di Medici Senza Frontiere. La nave è stata fatta ormeggiare al molo Carmine e sono state predisposte tutte le attività logistiche per effettuare lo sbarco.

G7 Taormina: Trump pronto ad uscire dagli accordi di Parigi sul clima

Il presidente americano, Donald Trump – afferma l’agenzia Axios citando alcune fonti – ha rivelato ad alcuni suoi confidenti, incluso il numero uno dell’Agenzia per la Protezione Ambientale Scott Pruitt, la sua intenzione di sfilare gli Stati Uniti dall’accordo sul clima di Parigi. Trump da Taormina ha fatto sapere con un tweet che deciderà la prossima settimana se restare o meno nell’accordo. Durissime le parole di Angela Merkel, arrivate domenica nel corso di un incontro elettorale del partito cristiano sociale bavarese (Csu) a Monaco di Baviera, al termine della due giorni siciliani. “I tempi in cui potevamo fare pienamente affidamento sugli altri sono passati da un bel pezzo, questo ho capito negli ultimi giorni“, ha spiegato la cancelliera. “Noi europei dobbiamo davvero prendere il nostro destino nelle nostre mani“.

Sri Lanka: frane, inondazioni, 151 morti. Sale ancora numero vittime alluvione, decine i dispersi

Con il passare delle ore e l’arretramento delle acque in alcune zone inondate dello Sri Lanka, è salito ulteriormente a 151 il numero delle vittime causato dalle piogge battenti e dagli smottamenti del terreno avvenuti nelle ultime 72 ore. Lo riferisce il quotidiano Daily Mirror di Colombo. Nella sua pagina online il giornale ha pubblicato i dati più recenti a disposizione del Centro per la gestione dei disastri (Dmc). In base ad essi, oltre ai morti, vi sono 112 persone considerate disperse e 52 ferite. Nel complesso, poi, sono oltre 442.000 gli abitanti colpiti in 14 distretti dello Sri Lanka occidentale e meridionale, appartenenti a 114.000 famiglie.

Spagna: auto piomba sulla folla a Marbella, ma sono ubriachi ed è scontro fra bande.

Paura terrorismo in Spagna. A Marbella un’auto all’improvviso si è lanciata contro la folla in una zona pedonale, falciando tre persone e facendo subito pensare ai drammatici precedenti di Nizza e Berlino. I testimoni, tutti in strada per la festa dello Champagne, scioccati parlano subito di terrorismo, dicono che l’auto sterzava per colpire più persone possibili. Ma solo dopo i primi attimi di terrore si scopre che la macchina impazzita in realtà non era lanciata a caso sulla folla, ma puntava su tre persone ben precise. Per vendetta.

L’addio in lacrime di Totti: “Momento che non volevo arrivasse mai”

A Roma, l’Olimpico, ha salutato il capitano Francesco Totti in un’atmosfera di malinconia struggente. 41 anni a settembre, il calciatore si è tolto idealmente la maglia della Roma e la fascia da capitano, consegnandola al leader della squadra dei Pulcini perché la vita continua e c’è un futuro. Questo è il giorno che lui voleva che non arrivasse mai, e per questo mentre fa il suo ultimo giro di campo da calciatore della Roma non ce la fa a trattenere le lacrime, mentre piangono anche quasi tutti i compagni di squadra, la moglie Ilary e i figli Cristian e Chanel che lo scortano. “Ho paura, e ho bisogno di voi”, ha detto rivolgendosi ai suoi tifosi.