Sant’Antonio da Padova: al via il 31 maggio la Tredicina 2017 ispirata alla devozione alla Madonna

Dopo l’Anno della Misericordia che ha contraddistinto la precedente edizione, sarà la devozione mariana ad ispirare a Padova la Tredicina di preparazione alla solennità di Sant’Antonio 2017, in coincidenza con il Centenario delle apparizioni della Madonna del Rosario a Fatima e il centenario della Milizia dell’Immacolata fondata dal francescano San Massimiliano Kolbe il 16 ottobre 1917 – tre giorni dopo l’ultima apparizione della Madonna ai tre pastorelli di Fatima – per la conversione dei peccatori. Un filo d’oro di devozione mariana che si lega anche alla Basilica di Sant’Antonio, sorta sull’antica chiesetta dedicata a Santa Maria Mater Domini, dove frate Antonio morente chiese di essere sepolto e che ancora oggi custodisce le sue spoglie. “La tradizione francescana ha un forte legame con la Madonna”, spiega padre Oliviero Svanera, rettore della Basilica di Sant’Antonio. Dopo lo scorso anno dedicato alla Misericordia per il quale erano stati studiati dei percorsi dedicati in Basilica, quest’anno i frati propongono, coadiuvati dalle guide del Messaggero di sant’Antonio, la Via Marialis, itinerari artistico simbolici tra le rappresentazioni di Maria presenti in Basilica, circa un centinaio. Al via il 31 maggio con il pellegrinaggio degli Istituti di vita consacrata”. Intanto prosegue incessante l’afflusso di pellegrini che sfilano dinanzi alle reliquie nella Cappella del Tesoro: in questi primi mesi dell’anno oltre sono stati 92.860 i devoti conteggiati dal contapersone; solo tra sabato 27 e domenica 28 maggio sono stati 8.192 i passaggi registrati alla Cappella. Qui il calendario degli appuntamenti.