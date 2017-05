Ramadan: mons. Mogavero (Mazara del Vallo), “l’odio, le guerre, la violenza e il sangue non possono essere benedetti da Dio”

“L’odio, le guerre, la violenza e il sangue non possono essere benedetti da Dio”. Lo ha scritto mons. Domenico Mogavero, vescovo di Mazara del Vallo, nella lettera ai “fratelli e sorelle di fede islamica” in occasione del Ramadan. “È iniziato per voi il tempo sacro del Ramadan, tempo dedicato alla preghiera, al digiuno e alla condivisione. L’intensità spirituale di questi giorni consentirà di rafforzare il rapporto con Dio, favorito dalla purificazione del cuore”. Al centro del messaggio di Mogavero, l’invito alla pace: “Al Clemente e Misericordioso si rivolge la vostra invocazione di fraternità e di pace, alla quale ben volentieri ci uniamo noi cristiani. Auguro a tutti i fedeli musulmani, e particolarmente a quanti abitano nel territorio della diocesi di Mazara del Vallo, di trascorrere giorni di serenità spirituale e di fraternità gioiosa per concorrere alla costruzione di relazioni pacifiche tra tutti gli uomini di buona volontà”.