Portogallo: pastorale, giornata nazionale sul tema “La relazione dei giovani con la cultura”

La 13ª Giornata nazionale della Pastorale della cultura si svolgerà a Fatima il prossimo 3 giugno, incentrata sul tema: “Out of the box: La relazione dei giovani con la cultura”. La scelta dell’argomento in discussione s’inquadra nella prospettiva del Sinodo dei vescovi che, nell’ottobre del 2018, intende porre a fondamento della propria riflessione la problematica riguardante “I giovani, la fede e la scelta vocazionale”. Il documento di presentazione dell’iniziativa informa che i lavori del convegno inizieranno in mattinata, nella Domus Carmeli, con la conferenza d’apertura proferita dal sacerdote gesuita Carlos Carneiro. Nel pomeriggio, in una prima sessione, interverranno Fátima Pimparel, responsabile della Pastorale della cultura della diocesi di Bragança-Miranda, Fernando José Cassola Marques, dottorando in informatica della diocesi di Aveiro, e padre Ricardo Tavares, referente pastorale della diocesi di Angra do Heroísmo (Azzorre). Manuel Pinto e Maria Helena Vieira, professori dell’Università del Minho, saranno invece i relatori della seconda sessione. La celebrazione della Giornata nazionale, aperta anche a tutti i professori, gli educatori e i responsabili giovanili di parrocchie, organizzazioni e movimenti diocesani, culminerà con la consegna del premio “Albero della vita-Padre Manuel Antunes” all’attore e regista Luís Miguel Sintra, “per il grande e fecondo contributo dato nel corso della sua lunga carriera al pubblico dibattito delle idee e delle questioni etico-sociali”.