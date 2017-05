Papa Francesco: ricevuto oggi in udienza il primo ministro del Canada

Papa Francesco ha ricevuto oggi in udienza il primo ministro del Canada, Justin Trudeau, il quale ha poi incontrato il card. Pietro Parolin, segretario di Stato, accompagnato da mons. Paul Richard Gallagher, segretario per i Rapporti con gli Stati. Lo rende noto la Sala Stampa vaticana. “Nei cordiali colloqui sono state rilevate le buone relazioni bilaterali fra la Santa Sede e il Canada e il contributo della Chiesa cattolica nella vita sociale del Paese. Successivamente ci si è soffermati sui temi dell’integrazione e della riconciliazione, come anche su quello della libertà religiosa e sulle attuali problematiche etiche. Sono state trattate, infine, anche alla luce dei risultati del recente vertice del G7, alcune questioni di carattere internazionale, con speciale attenzione al Medio Oriente e alle aree di conflitto”.