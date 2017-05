Papa Francesco: Regina Coeli, “la Chiesa esiste per annunciare il Vangelo”

“La Chiesa esiste per annunciare il Vangelo, solo per quello! E anche, la gioia della Chiesa è annunciare il Vangelo”. Lo ha esclamato il Papa, durante il Regina Coeli di ieri, dedicato alla festa dell’Ascensione, che “ci ricorda questa assistenza di Gesù e del suo Spirito che dà fiducia, dà sicurezza alla nostra testimonianza cristiana nel mondo. Ci svela perché esiste la Chiesa”. “La Chiesa siamo tutti noi battezzati”, ha ricordato Francesco, soffermandosi sulla necessità di “comprendere meglio che Dio ci ha dato la grande dignità e la responsabilità di annunciarlo al mondo, di renderlo accessibile all’umanità. Questa è la nostra dignità, questo è il più grande onore di ognuno di noi, di tutti i battezzati!”. “In questa festa dell’Ascensione – l’auspicio del Papa – rafforziamo i nostri passi sulla terra per proseguire con entusiasmo e coraggio il nostro cammino, la nostra missione di testimoniare e vivere il Vangelo in ogni ambiente”. “Siamo però ben consapevoli che questa non dipende prima di tutto dalle nostre forze, da capacità organizzative e risorse umane”, ha proseguito Francesco: “Soltanto con la luce e la forza dello Spirito Santo noi possiamo adempiere efficacemente la nostra missione di far conoscere e sperimentare sempre più agli altri l’amore e la tenerezza di Gesù”.