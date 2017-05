Papa Francesco: Regina Coeli, ai lavoratori Mediaset: “Primo diritto è il lavoro”. Grazie a Genova e ai donatori di organi

“Saluto anche i lavoratori di Mediaset Roma, con l’auspicio che la loro situazione lavorativa possa risolversi, avendo come finalità il vero bene dell’azienda, non limitandosi al mero profitto ma rispettando i diritti di tutte le persone coinvolte: e il primo è il diritto al lavoro”. Lo ha detto il Papa, che al termine del Regina Coeli di ieri ha rivolto inoltre “un pensiero speciale e un incoraggiamento ai rappresentanti delle associazioni di volontariato che promuovono la donazione degli organi, atto nobile e meritorio”. Infine, “un grande saluto ai genovesi e un grande grazie per la loro calorosa accoglienza” durate la visita pastorale del 27 maggio: “Che il Signore li benedica abbondantemente e la Madonna della Guardia li custodisca”.