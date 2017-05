Papa a Genova: card. Bagnasco, “riprendere questa eredità preziosa”

“Il Congresso Eucaristico Nazionale e, ora, la visita pastorale di Papa Francesco sono un tesoro che hanno visto la nostra Diocesi mobilitarsi non soltanto nel lavoro di preparazione, ma anche nell’approfondimento della vita cristiana ed ecclesiale”. A farlo notare è il cardinale Angelo Bagnasco, arcivescovo di Genova, in un’intervista al Sir. “Ora si tratta di riprendere questa eredità preziosa, valorizzando la grande disponibilità manifestata da migliaia di persone, indice della volontà di costruire l’esistenza su quella roccia che è il Signore Gesù”, l’impegno per il futuro prossimo: “è Lui il porto, in cui troviamo pace; è il suo Spirito che gonfia la nostra vela e ci sospinge al largo, missionari del Vangelo nella società contemporanea”.