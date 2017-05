Papa a Genova: card. Bagnasco, “non dimenticheremo mai”. “Dalla crisi si esce soltanto insieme”

“Genova, la nostra Chiesa e la nostra Città, non dimenticheranno la grazia di questa visita, che ha coinvolto i diversi ambiti della vita di tutti e che ci ha visto confrontarci in maniera franca e diretta, attenti a far nostra la voce del Papa che ha saputo andare al cuore dei problemi e della loro possibile risposta”. Ad assicurarlo è il cardinale Angelo Bagnasco, che in un’intervista al Sir traccia il bilancio di una giornata memorabile. A proposito del primo appello del Papa, per il mondo del lavoro, Bagnasco sottolinea che “Papa Francesco si è fatto interprete del dramma che attraversa tante nostre famiglie, per le quali – come ha avuto modo di sottolineare – quando manca il lavoro del lunedì non è mai pienamente domenica”. Da una parte, per il cardinale, il Papa “ha messo in luce le malattie di un’economia che si trasforma in speculazione e di una politica che alimenta burocrazia; dall’altra, declinando le virtù degli imprenditori e dei lavoratori ha fatto capire che dalla crisi si esce soltanto insieme. Assumere il lavoro come priorità è la condizione perché, per esprimermi con la bella immagine del Santo Padre, ‘campi e fabbriche rimangano altari, che conoscono il sacrificio degli oranti e anche il sudore di chi a parole non sa pregare'”.