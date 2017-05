Giovani: Acec, a luglio il corso estivo dal titolo “Passione e passioni nei Vangeli e nel cinema”

Sarà la Casa di caccia di San Giacomo d’Entraque (Cn), immersa fra le montagna del Parco delle Alpi Marittime, ad ospitare dal 29 luglio al 5 agosto la settimana biblica sul tema “Passione e passioni nei Vangeli e nel cinema”, organizzata dall’Acec (Associazione cattolica esercenti cinema) in collaborazione con i Padri Gesuiti. Si tratta di un’iniziativa – si legge in una nota – “per dare la possibilità ai giovani di gustare la bellezza della Parola liberi da schemi precostituiti: lettura, confronto, lavori di gruppo e dinamiche interattive, condivisione della preghiera comunitaria, momenti di svago, passeggiate in montagna, gestione della casa”. “Il corso – proseguono i promotori – propone un dialogo tra linguaggi diversi, biblico e cinematografico, per scendere in profondità nel mistero del dolore e della vita, cercando vie di senso e di salvezza”. Sarà “un’occasione preziosa per la formazione di animatori, operatori di Sale di Comunità, appassionati di cinema” perché – aggiungono – “il cinema può rivelarsi un’esperienza profonda di conoscenza di sé, di preghiera e di meditazione, diventare linfa per una migliore creatività progettuale dell’animatore e, ancor prima, convinzione esperita che il cinema può ancora essere una risorsa autorevole per le sale e per le comunità cristiane”. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.saledellacomunita.it, da dove è possibile scaricare la scheda di iscrizione da inviare alla segreteria generale dell’Acec entro il 30 giugno.