Germania: Wittenberg, concluso il Kirchentag, festa dei cristiani riformati tedeschi. Prossimi eventi a ottobre

Si è chiuso ieri nel grande parco del Lutherstadt di Wittenberg il 36° Kirchentag, la festa dei cristiani riformati tedeschi. La coincidenza con il giubileo luterano, per l’anniversario del cinquecentesimo anniversario dalla affissione delle tesi protestanti di Martin Lutero sulle porte della Schlosskirche di Wittenberg, ha dato una connotazione più intensa ai momenti vissuti in questi giorni dalla comunità cristiana riformata della Germania. Nella giornata di ieri più di 120mila persone erano già assiepate per la preghiera dell’alba, in attesa, sotto il sole, della liturgia della domenica che chiudeva la kermesse di preghiera, convegni, incontri d’eccezione iniziata mercoledì 24 maggio scorso. È stata la più grande assemblea dei cristiani riformati tedeschi e gli organizzatori, con il Consiglio della Chiesa evangelica di Germania in testa (Ekd), hanno sottolineato che si è trattato di un “ottimo viatico” in vista della grande “Esposizione della Riforma” che ad ottobre contribuirà a chiudere l’anno luterano con una importante serie di manifestazioni dal profilo ecumenico, che vedranno Wittenberg tornare ad essere centro mondiale della Riforma. Wittenberg ha diviso con Berlino e altre città vicine la gestione dei complessivi duecentomila pellegrini che si sono mescolati con gli abitanti locali. Molti hanno voluto suggellare la loro partecipazione con dei cammini di preghiera da tutti i lander tedeschi.