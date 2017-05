Finlandia: festeggiamenti ecumenici per il vescovo cattolico Teemu Sippo

Festeggiamenti ecumenici in onore dei 70 anni di vita e dei 40 di sacerdozio per il vescovo finlandese Teemu Sippo. La notizia è stata data sul sito del Consiglio ecumenico delle chiese in Finlandia. Alla messa di ringraziamento celebrata nella chiesa di San Giovanni Battista, sabato 27 maggio, ha partecipato una nutrita delegazione ecumenica, con “diversi vescovi luterani, l’arcivescovo ortodosso Leo, il segretario generale del consiglio ecumenico finlandese e molti altri che lavorano nell’ambito dell’ecumenismo”, spiega una nota. Dopo la messa, in un momento di festa “tutti hanno avuto la possibilità di salutare il vescovo, “diligente sostenitore e promotore dell’ecumenismo”, che è sempre stato attivo e partecipe nel consiglio ecumenico, ricoprendo anche la carica di presidente tra il 2010 e il 2015. Teemu Sippo, nato in una famiglia luterana nel 1947 è entrato nella Chiesa cattolica a 19 anni e a 23 ha pronunciato i voti solenni nella congregazione dei sacerdoti dehoniani. Nominato vescovo di Helsinki da Papa Benedetto XVI nel 2009, è stato il primo vescovo cattolico di origini finlandesi dal tempo della Riforma. I cattolici in Finlandia oggi sono circa 15mila, di cui il 10% immigrati.