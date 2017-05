Evangelizzazione: dall’8 all’11 giugno, a Milano un seminario internazionale delle “cellule parrocchiali”

“Per essere una comunità che ascolta e accoglie”. Questo il titolo del 28° Seminario internazionale delle cellule parrocchiali, che si aprirà il prossimo 8 giugno, a Milano, e terminerà domenica 11. Molti gli interventi e le relazioni in programma, per far conoscere la metodologia pastorale che da molti anni si “usa” nella Basilica di Sant’Eustorgio, a Milano. Il titolo del seminario riprende le parole che Papa Francesco ha rivolto a circa 5.000 membri delle cellule provenienti da tutto il mondo e riuniti alla sua presenza nel settembre del 2015, in Aula Paolo VI. Ascoltare la voce dello Spirito Santo, diceva il Papa, “è condizione necessaria per poter percorrere sentieri a volte ancora poco conosciuti, ma decisivi per la via dell’evangelizzazione”. Molti gli interventi, le spiegazioni e i chiarimenti sulla metodologia di evangelizzazione che si succederanno durante i quattro giorni del seminario. Per i soli sacerdoti venerdì 9 giugno, dalle ore 9, è previsto un incontro con mons. Paolo Martinelli, vescovo ausiliare della diocesi di Milano e vicario episcopale per la vita consacrata. È per tutti, consacrati e laici, la Messa sempre del 9 giugno delle ore 17.30, presieduta da mons. Rino Fisichella, presidente del Pontificio Consiglio per la promozione della nuova evangelizzazione.

Ancora venerdì 9 giugno la visita alle cellule, alle ore 21, per capire dal vero cos’è e come vive: ciascuno degli iscritti parteciperà a un incontro di preghiera per assistere alla realizzazione delle parole sentite durante il giorno. Alle 21 di sabato 10 giugno si potrà ascoltare il concerto vocale e strumentale nella basilica di Sant’Eustorgio. A suonare sarà l’Orchestra sinfonica Carlo Coccia, a cantare saranno i cantori del coro di Sant’Eustorgio, sul podio a dirigere entrambi, il Maestro Michele Brescia, direttore d’orchestra e flautista. Domenica 11, alle ore 11, la Messa di chiusura sarà presieduta da monsignor Pierantonio Tremolada, vicario episcopale per l’evangelizzazione e i sacramenti della diocesi di Milano. Subito dopo agape fraterna per tutti, iscritti e volontari, nel cortile dell’oratorio.