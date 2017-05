Diocesi: Prato, il 1° giugno all’Emporio giochi, balli e una lotteria “a sorpresa”

Un pomeriggio di festa, giochi e balli. È la scelta della diocesi di Prato per celebrare la Festa dei Bambini, in programma il 1° giugno. La ricorrenza verrà celebrata dalla Caritas diocesana nel giardino dell’Emporio della Solidarietà in via del Seminario. L’appuntamento è dalle 17 alle 19. “In primo luogo saranno presenti i figli degli utenti del servizio, ma la volontà degli organizzatori è quella di allargare l’invito a tutte le famiglie con bambini”, si legge in un comunicato della diocesi. Per l’occasione ci sarà una lotteria con in palio giochi e sorprese. Ad animare la festa ci saranno operatori, i ragazzi del servizio civile Caritas e gli scout. Negli spazi di via del Seminario, fin da quando l’Emporio si è trasferito nel 2011, è prevista una zona a misura di bambino.