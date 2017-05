Diocesi: mons. Mazzocato (Udine) ai migranti, “esempio per noi che siamo nati e vissuti in questa terra senza ostacoli”

“Molti di voi vengono da Paesi che anche pochi anni fa hanno conosciuto la persecuzione e, forse, avete anche conosciuto qualcuno di questi martiri”. È il saluto di mons. Andrea Bruno Mazzocato, arcivescovo di Udine, ai migranti, nell’omelia della Messa celebrata oggi in cattedrale per la Festa diocesana dei migranti cattolici. “La Forza dello Spirito Santo ha sostenuto anche voi, care sorelle e fratelli immigrati, in tanto momenti anche difficili della vostra vita”, ha proseguito il presule: “Lo dico perché ho avuto occasione di ascoltare il racconto delle fatiche e insicurezze che avete dovuto affrontare. Vi ha dato la forza di non perdere la fede in Dio, anche quando si voleva negarla; e la speranza che la sua Provvidenza vi accompagnava anche quando dovevate lasciare i vostri paesi che conoscevate bene e le persone a cui eravate legati per andare, come Abramo e come i pellegrini, in terre sconosciute e tra persone estranee. La Forza dello Spirito Santo ha sostenuto le vostre famiglie perché la lontananza e altre prove della vita non rompessero questi rapporti così importanti”. “In questa vostra esperienza, potete essere un esempio anche per noi che siamo nati e vissuti in questa terra e senza ostacoli abbiamo potuto ricevere e vivere la nostra fede cristiana”, il tributo del vescovo.

“Nonostante tutta questa libertà, spesso, abbiamo ceduto al compromesso diventando cristiani tiepidi nella fede e piuttosto egoisti nella nostra mentalità consumistica”, il mea culpa. “Questa bella festa delle comunità degli immigrati cattolici sia un momento di grazia che ci fa sentire fratelli perché uniti nella stessa fede e nella stessa Chiesa”, l’auspicio: “Apra gli orecchi e i cuori in modo che ci ascoltiamo non superficialmente ma in profondità scoprendo le diverse esperienze che ognuno porta nella sua storia”. Oggi pomeriggio alle 15, alla Fondazione Renati – ricorda la diocesi – si terrà un convegno sul tema: “Uno sguardo attento al presente per intravedere il futuro dell’immigrazione”. Interverranno mons. Giancarlo Perego, da poco nominato da Papa Francesco vescovo di Ferrara-Comacchio, già direttore generale della Fondazione Migrantes, e Gian Carlo Blangiardo, ordinario di Demografia all’Università Bicocca di Milano.