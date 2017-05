Diocesi: Foligno, il 30 e 31 maggio il presidente del “Comitato 3 ottobre” incontra i ragazzi del progetto “Cittadini del mondo”

Domani alle 11 presso l’Istituto comprensivo Foligno 4, Scuola media Gentile da Foligno, gli studenti e i docenti delle classi che hanno partecipato al progetto “Cittadini del mondo”, promosso dalla diocesi sul tema “Abbattere muri costruire ponti”, incontreranno Tareke Brhane, presidente del “Comitato 3 ottobre”, organizzazione non profit fondata all’indomani del naufragio di Lampedusa del 3 ottobre 2013, quando 368 persone persero la vita. Tareke Brhane è arrivato in Italia nel 2005, dopo essere stato respinto al primo tentativo di attraversare il Mediterraneo. Da allora si è sempre impegnato a favore di chi, come lui, è stato costretto a rischiare la vita per sfuggire a situazioni drammatiche e a cercare protezione in Europa e ha lavorato come mediatore culturale a Lampedusa e nell’Italia meridionale per Save the Children e Medici Senza Frontiere. Nel 2014, durante il XIV Summit dei Premi Nobel per la Pace, ha ricevuto la Medaglia per l’attivismo sociale. Porteranno i saluti agli studenti don Luigi Filippucci responsabile di “Cittadini del mondo”, Rita Barbetti vicesindaco di Foligno, Maura Franquillo assessore ai servizi sociali con delega alla pace. Alla fine dell’incontro nel giardino della scuola si metterà a dimora un ulivo come impegno a celebrare la Giornata della memoria, ogni 3 ottobre, per onorare i migranti deceduti e le persone che hanno rischiato la vita per salvarli. Lo stesso incontro si svolgerà mercoledì 31 maggio alle 11.30 con gli studenti dell’Istituto comprensivo Foligno 5, Scuola elementare e media di Sant’Eraclio, con la presenza di don Francesco Pierpaoli presbitero della diocesi di Fano e responsabile del Campo ecumenico europeo di Loreto “Da Eurhope a Eurhome” dove ogni anno si svolge una settimana residenziale con ragazzi e ragazze di diverse confessioni cristiane, cattolici, ortodossi, luterani, anglicani.