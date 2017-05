Azzardo: Roma, oggi la premiazione del concorso “La mia vita non è un gioco”

Si svolgerà nella mattinata di oggi, lunedì 29 maggio, a Roma, la premiazione del concorso nazionale “La mia vita non è un gioco”, indetto da Caritas Italiana e Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (Miur) nell’ambito del protocollo di intesa stipulato. “L’elemento centrale del concorso – si legge in una nota – era di far capire ai ragazzi e alle famiglie che il gioco, quello sano, è parte fondamentale della vita, ma anche che un progetto di vita non può basarsi sull’azzardo ma va costruito giorno per giorno con responsabilità, sapendo discernere tra scelte di spesa sicure e il tentare la sorte”. L’incontro conclusivo del concorso con la premiazione dei partecipanti si terrà dalle 11.30 alle 13 presso la Caritas di Roma, Cittadella della Carità “Santa Giacinta” in Via Casilina Vecchia, 19. All’incontro parteciperanno i ragazzi e le classi premiate per le sezioni “breve scritto”, “disegno” e “fotografia” per scuola primaria, scuola secondaria di primo grado, scuola secondaria di secondo grado. “Sono inoltre invitate – prosegue la nota – due classi che hanno partecipato al percorso alternanza scuola-lavoro nella Caritas di Roma e fatto gli incontri di formazione sul gioco d’azzardo”. Saranno presenti mons. Francesco Soddu, direttore di Caritas Italiana, mons. Enrico Feroci, direttore di Caritas Roma, Rosa De Pasquale, capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Miur, la conduttrice televisiva Francesca Fialdini e l’èquipe di “(S)Lottiamo contro l’azzardo” e Caritas Roma, che spiegheranno il lavoro nelle scuole. Nell’occasione verrà sottoscritto il nuovo protocollo d’intesa tra Caritas Italiana e Miur.