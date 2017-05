Avvenire: la prima pagina di domani 30 maggio. Verso il voto anticipato, lotta all’azzardo, presunto gioco dei suicidi

“Avvenire” dedica il suo titolo principale all’apparente accelerazione verso il voto anticipato, con i principali partiti impegnati nella trattativa sul modello elettorale tedesco. L’editoriale è affidato a Massimo Calvi. Scrive il commentatore: “Un tema sensibile e discusso riguarda la possibilità che già in autunno si vada ad elezioni. Ogni volta che in un Paese democratico si vota è una buona notizia, tantopiù se può servire a rimuovere gli elementi di instabilità che rendono più fragile l’azione del governo in carica. La condizione è però una: che la classe politica non venga meno al dovere della responsabilità, ora come in seguito, tenendo ben presente la serietà della situazione economica. Il rischio che qualcosa possa incepparsi è elevato – spiega Calvi – , e in tal caso buona parte della legge di Bilancio sarebbe già scritta da Bruxelles: altro che tagli di tasse, ma 17 miliardi dell’aumento automatico dell’Iva si abbatterebbero sui consumi. E già solo il fatto di sentir parlare di riduzioni fiscali, in una condizione come questa, dovrebbe indurre una certa prudenza. Ma non è l’unica questione”. Un titolo di rilievo a centro pagina è per la lotta all’azzardo, con un’intervista al sottosegretario Baretta, sul tema della distanza delle sale slot dai luoghi sensibili come le scuole e gli oratori. Spazio anche per il prossimo G7 dell’Ambiente, in attesa della decisione di Trump sulla Conferenza di Parigi. Nei temi di “Avvenire”, un’intervista al cardinale Bagnasco sulla visita del Papa a Genova e un commento di Umberto Folena sul preoccupante fenomeno del presunto gioco dei suicidi. Infine, con il giornale l’inserto per i bambini “Popotus”, che racconta di un cartone animato educativo di grande successo in Etiopia.