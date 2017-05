Ambiente: da oggi la Settimana verde europea sulle eco-imprese e i posti di lavoro “sostenibili”

(Bruxelles) “È facile considerare i posti di lavoro verdi come una salvaguardia delle eco-industrie. L’occupazione in questo settore è infatti cresciuta del 20% dal 2000 e mette oggi a disposizione 4,2 milioni di posti di lavoro. Ma la crescente importanza della sostenibilità ha toccato ormai tutti i settori. Molte industrie hanno capito che investire nell’efficienza delle risorse, nell’efficienza energetica, nelle energie rinnovabili, nei rifiuti e nella gestione dell’acqua, permette loro di risparmiare realmente, rendendole meno dipendenti dalle materie prime e dalle importazioni”. È una premessa alla Settimana verde della Commissione europea, l’evento annuale più importante del calendario ambientale europeo, che nel 2017 è dedicata ai lavori verdi. A Bruxelles e in tutta Europa, da oggi al 2 giugno, gli eventi programmati “saranno incentrati sulle nuove e innovative competenze verdi e sulla formazione richieste per creare un’economia circolare”. Per saperne di più sul tema e le manifestazioni programmate nel 28: https://www.eugreenweek.eu/.