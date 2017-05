Aggressione a Reggio Calabria: mons. Nunnari, “don Giorgio sta vivendo il mistero della croce”

“Don Giorgio oggi non c’è perché sta vivendo il mistero della croce”. Lo ha detto ieri mons. Salvatore Nunnari, arcivescovo emerito di Cosenza, che nella parrocchia del Soccorso, a Reggio Calabria, ha presieduto la celebrazione eucaristica nella domenica dell’Ascensione. Il riferimento del presule, che ha guidato la comunità parrocchiale reggina per 35 anni, è alla vicenda che ha riguardato don Giorgio Costantino, vittima di un’aggressione che lo ha portato prima in coma e ora nel reparto di rianimazione del nosocomio reggino. “Spero che chi ha sbagliato si converta”, ha detto mons. Nunnari durante l’omelia. “Io non sono venuto qui a condannare nessuno, ma a invitare tutti alla conversione”. “Sono stato a trovarlo in ospedale”, ha raccontato mons. Nunnari, “e gli ho detto di essere venuto per le cresime, lui con un filo di voce mi ha detto solo ‘Grazie'”.