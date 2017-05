Tumori: Rolfo (Tueamore onlus), piattaforma che incontra domanda e offerta solidale per assicurare possibilità di accesso a cure

“Assicurare reale possibilità di accesso alle cure oncologiche e garantire realmente a tutti i cittadini la possibilità della prognosi migliore possibile: aiutando così a debellare la cosiddetta tossicità finanziaria. L’unica cosa che conta è l’attenzione per gli ultimi”. Ugo Maria Rolfo, avvocato, presidente Tueamore Onlus, presenta l’omonima piattaforma alla tavola rotonda “Tra scienza, dedizione e normalità” nell’ambito del convegno di Scienza & Vita. “Tueamore” (nato da un gioco di parole fra “tumore” e “amore”) realizza l’incontro fra la “domanda” (malati oncologici e loro familiari che necessitano di spostarsi sul territorio nazionale per accedere a visite specialistiche, cure, indagini strumentali, interventi chirurgici nei luoghi di cura liberamente scelti) e l’offerta solidale (case d’accoglienza – religiose o laiche -, b&b, alberghi, case vacanze, agriturismi, case private) in modo da “ottimizzare l’organizzazione degli spostamenti e incentivare il paziente a riferirsi a centri di eccellenza, senza impedimenti economici”. Da Rolfo l’esortazione ad “essere operosi e al contempo solidali pensando alla propria vita senza rinunciare a prendersi cura degli altri”, almeno fino a quando le reti oncologiche saranno in grado di garantire a tutti l’accesso alle cure.