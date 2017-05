Russia: “Settimana italiana”, collaborazione tra Università ortodossa di Mosca e Cattolica di Milano

Si aprirà il 29 maggio presso l’Università ortodossa di San Tichon a Mosca la “Settimana italiana”, evento all’insegna della cooperazione accademica e culturale con l’Università Cattolica di Milano, che quest’anno celebra il decennale. La manifestazione, co-organizzata dai due atenei, prevede un ricco programma di eventi pubblici: conferenze, tavole rotonde, seminari scientifici su temi diversi. La didattica delle lingue, la Divina Commedia, il “mistero umano” in Giotto, o il realismo di Caravaggio, ma anche “la famiglia come risorsa per la società” o “il sacro nell’arte cristiana occidentale e orientale”, “l’esperienza poetica Clemente Rebora durante la prima guerra mondiale”, passando per i temi ambientali, “pedagogia e misericordia” o ancora “l’importanza dell’università nel mondo cristiano oggi” sono alcuni dei temi che si rintracciano nel nutrito programma. Ad affrontarli di volta in volta voci dell’ateneo italiano e quelle dell’università russa insieme. A completare il programma eventi culturali, musicali e gastronomici, sempre incentrate sull’Italia. La ricorrenza del decennale sarà solennizzata nell’apertura dei lavori dalla presenza dell’ambasciatore d’Italia in Russia Cesare Maria Ragaglini, del console generale d’Italia a Mosca Piergabriele Papadia de Bottini, della direttrice dell’Istituto italiano di cultura a Mosca Olga Strada e di rappresentanti del ministero degli Esteri russo.