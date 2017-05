Genova, 27 maggio 2017: le parole scritte da Papa Francesco sul libro degli ospiti dell'Ospedale pediatrico "Giannina Gaslini" (L'Osservatore Romano-SIR)

“A tutti coloro che lavorano in questo Ospedale, dove il dolore trova tenerezza, amore e guarigione, ringrazio di cuore il loro lavoro, la loro umanità, le loro carezze a tanti bambini che, da piccoli, portano la croce. Con ammirazione e gratitudine. E, per favore, non dimenticateVi di pregare per me”. Sono le parole scritte da Papa Francesco sul libro degli ospiti dell’Ospedale pediatrico “Giannina Gaslini” dopo la visita ai bambini dei vari reparti.