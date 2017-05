Papa a Genova: incontro in cattedrale, inizia con una preghiera per i nostri fratelli copti

È iniziata con una preghiera per i copti uccisi nell’attentato in Egitto, l’incontro del Papa con il clero, i seminaristi e i religiosi della Liguria, insieme con i collaboratori laici della Curia di Genova e ai rappresentanti di altre confessioni, nella cattedrale di San Lorenzo, dove il Papa è arrivato puntuale alle 10 e si è intrattenuto più di un’ora e mezza, rispondendo a braccio a quattro domande. “I martiri oggi sono di più, rispetto ai primi tempi della Chiesa”, ha fatto notare Francesco, invitando i presenti a “pregare in silenzio, con una Ave Maria”, per “i fratelli copti egiziani che sono stati uccisi”, con l’intento di “stare insieme a loro, e al mio fratello Tawadros”, le parole di Francesco.