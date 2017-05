Papa a Genova: all’Ilva, “l’imprenditore deve essere prima di tutto un lavoratore”

“L’imprenditore deve essere prima di tutto un lavoratore”. Lo ha detto il Papa, che nel primo incontro con la città di Genova, allo stabilimento dell’Ilva, ha dialogato a braccio rispondendo, in primo luogo, alla domanda di un imprenditore. “Se non ha esperienza della dignità del lavoro, non sarà un buon imprenditore”, ha ammonito Francesco: “Nessun buon imprenditore ama licenziare la sua gente: chi pensa di risolvere il problema della sua impresa licenziando gente non è un buon imprenditore, è un commerciante! Oggi vende la sua gente, domani vende la dignità propria”. “Evitare i licenziamenti!”, l’imperativo del Papa, che ha raccontato ancora una volta un episodio successo quasi un anno fa, durante una Messa a Santa Marta, quando un imprenditore era venuto a chiedere una grazia: “Sono al limite e devo dichiarare fallimento, questo significa che devo licenziare una sessantina di lavoratori, e non voglio, perché sento che licenzio me stesso”. “E piangeva, piangeva: quello è un bravo imprenditore, lottava e pregava per la sua gente, perché era la sua famiglia”.