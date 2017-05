Giornata del sollievo: Roma, domenica l’evento più rappresentativo a livello nazionale al Gemelli

Domenica 28 maggio al Policlinico universitario Agostino Gemelli di Roma sarà celebrata, con un doppio evento, la XVI Giornata nazionale del Sollievo, promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, dalla Fondazione nazionale “Gigi Ghirotti”, il giornalista del quotidiano La Stampa da cui prende il nome la Fondazione, morto nel 1974 per un linfoma di Hodgkin, che attraverso alcuni articoli e due inchieste televisive intitolate “Viaggio nel tunnel della malattia” raccontò la sua vicenda di malato tra i malati, destando grande scalpore nell’opinione pubblica. Obiettivo della manifestazione è “promuovere la cultura del sollievo dalla sofferenza fisica e morale in favore di tutti coloro che stanno ultimando il loro percorso vitale”.

Con una doppia manifestazione nella hall del Policlinico Gemelli, una al mattino e un’altra al pomeriggio, e la conclusiva concelebrazione eucaristica, presieduta da mons. Vincenzo Paglia, si svolgerà l’evento più rappresentativo a livello nazionale della Giornata del Sollievo per sostenere questa iniziativa di alto valore sociale e per stare accanto ai malati ricoverati in ospedale e condividere con loro momenti di festa e di riflessione sui temi del sollievo dal dolore fisico e morale. Condurrà la giornalista Paola Saluzzi e, tra gli altri, interverranno il conduttore televisivo Fabrizio Frizzi, l’attore Franco Nero e il giornalista e autore televisivo Roberto Giacobbo.