Giornata del sollievo: Garavaglia (Idi), “un diritto per il cittadino e una prestazione doverosa da parte del Sistema nazionale”

L’Istituto dermopatico dell’Immacolata (Idi), attraverso il suo Centro di terapia del dolore, pone al servizio dei pazienti terapie e tecniche avanzate per alleviarne la sofferenza e migliorare la qualità di vita, per questo, come ricorda Antonio Clemente, responsabile del Centro di terapia del dolore dell’Idi, aderisce alla XVI Giornata nazionale del sollievo, istituita nel 2001 dalla presidenza del Consiglio dei ministri, allo scopo di “promuovere e testimoniare, attraverso idonea informazione, la cultura del sollievo dalla sofferenza fisica e morale…”. Domenica 28 Maggio, dalle ore 9 alle ore 13 (info: numero 377.7731546) un terapista del dolore sarà a disposizione presso l’Idi, in via dei Monti di Creta 104, a Roma, per offrire visite ambulatoriali gratuite e ad accesso libero. “La medicina palliativa è già affermata nel nostro Paese – ricorda Mariapia Garavaglia, presidente dell’Idi -il vero sollievo viene portato, quotidianamente, dalla competenza generosa degli operatori”. È “un settore questo – prosegue la presidente dell’Idi – nel quale deve essere potenziata la ricerca e divulgata molta informazione. Agli operatori si chiede un continuo aggiornamento perché più si sa, più si riconosce la debolezza e la dignità dei pazienti. Il sollievo è un diritto per il cittadino ed è una prestazione doverosa da parte del Sistema nazionale”.