Germania: convegni, feste e preghiere negli ultimi giorni del Kirchentag, la festa dei protestanti tedeschi

Con la nomina del sessantottenne giornalista tedesco Hans Leyendecker, esperto di teologia e di politica internazionale, quale presiedente del prossimo Kirchentag, che si terrà nel giugno 2019 a Dortmund, prosegue la grande festa dei cristiani riformati della Germania. Dopo l’inaugurazione nelle più importanti piazze di Berlino e la spettacolare kermesse del confronto tra la cancelliera Angela Merkel e l’ex presidente statunitense Barack Obama, presso la Porta di Brandeburgo, l’attenzione del Kirchentag si è indirizzata a quattro questioni trattate in altrettanti momenti assembleari: una tavola rotonda sul rispetto religioso tra musulmani, evangelici e cattolici e una pubblica assemblea alla quale hanno partecipato Ahmad al-Tayyeb, sceicco dell’università-moschea Al Azhar de Il Cairo, e il ministro degli Interni del governo federale tedesco, Thomas de Maizière, che hanno analizzato il problema del rapporto tra fondamentalismo islamico e fede cristiana e musulmana; un convegno sul mondo dei social-media, i big-data e il rispetto della libertà personale e della privacy; una tavola rotonda tra giovani evangelici, docenti e professionisti della formazione sul ruolo dei giovani cristiani nel futuro della società tedesca.

Oggi il centro del Kirchentag si sposta a Wittenberg per ricordare Martin Lutero e le sue tesi che diedero inizio alla riforma protestante nel 1517: giornata di feste e di preghiere in piazza e la sera, presso il parco della Lutherstadt, la grande “Nacht der Lichter – Notte delle Luci”, veglia di preghiera ecumenica animata dalla Comunità monastica di Taizé. Domenica all’alba la preghiera comune seguita, alla presenza di circa 200mila fedeli, dal servizio liturgico della Festa. I fedeli si fermeranno per un grande “picnic della Riforma” prima del concerto conclusivo a base di musica pop e country, per l’arrivederci a Dortmund 2019.