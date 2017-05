Festival della Comunicazione: Cesena, stamattina incontro con don Ciotti e don Sciortino. Lunedì 29 dialogo tra i direttori dei principali media cattolici italiani

Si avvia alla conclusione il Festival della comunicazione, in svolgimento dal 19 maggio a Cesena. Dopo l’incontro “Comunicazione tra generazioni” in programma nella mattinata di oggi, sabato 27 maggio nell’aula magna della Facoltà di Psicologia con la presenza di don Luigi Ciotti, fondatore del “Gruppo Abele e di “Libera”, e di don Antonio Sciortino, ex direttore di “Famiglia Cristiana”, nel pomeriggio, dalle 15 alle 18, si terrà il convegno “Gli ex voto dell’abbazia del Monte. Fede ed espressione comunicativa”, ospitato all’abbazia di santa Maria del Monte si terrà il convegno “Gli ex voto dell’abbazia del Monte. Fede ed espressione comunicativa”. Nella stessa sede, dalle 18, si parlerà di “Comunicare con la poesia” con i poeti Franco Casadei, Gianfranco Lauretano e Cesare Cavoni. Domani, domenica 28 maggio, in occasione della 51ª Giornata mondiale per le Comunicazioni sociali, alle 11.30 in Cattedrale sarà celebrata una messa animata dal Coro diocesano “Alma canta” della Pastorale giovanile. Lunedì 29 maggio, la giornata conclusiva del Festival si aprirà con “La comunicazione della comunità cristiana e non solo nell’era digitale”. Dalle 9.30 alle 13, nella sala Sozzi di Palazzo del Ridotto, moderati dal cesenate Ernesto Diaco, direttore dell’Ufficio nazionale per l’educazione, la scuola, l’università della Cei, dialogheranno il direttore di “Famiglia Cristiana”, don Antonio Rizzolo, il segretario nazionale dell’Ucsi, Maurizio Di Schino, il direttore dell’agenzia Sir, Vincenzo Corrado, il direttore di rete di Tv2000, Paolo Ruffini, il presidente della Fisc, don Adriano Bianchi, e il direttore di Avvenire, Marco Tarquinio.