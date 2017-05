Diocesi: Udine, domani sera giovani in preghiera con l’arcivescovo Mazzocato per la veglia di Pentecoste

Si rinnoverà nella serata di domani, domenica 28 maggio, il tradizionale incontro di preghiera del mondo giovanile della diocesi di Udine con l’arcivescovo Andrea Bruno Mazzocato in occasione della Pentecoste. Saranno centinaia gli adolescenti i giovani che, assieme ai loro catechisti ed animatori, dalle 20 affolleranno la Cattedrale per la veglia sul tema “La vostra gioia sia piena”. “Guidati dall’arcivescovo – si legge in una nota – si cercherà di allargare lo sguardo su un particolare frutto dell’azione dello Spirito Santo: la risposta alla chiamata di amore che squilla nel cuore di ciascun giovane” perché “ciascun battezzato, proprio in virtù della ‘scommessa’ che Dio ha fatto su di lui, è chiamato a comprendere il progetto del Signore sulla propria vita”. “Questo disegno ‘in bianco’ scritto da Dio nel cuore di ciascuno – prosegue la nota – potrà essere dipinto dopo una sincera opera di discernimento, con la luce dello Spirito Santo, portando infine come frutto quella che Cristo stesso chiama ‘gioia piena’: ‘Vi dico queste parole perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena’ (Gv 15, 11)”. “La celebre immagine della vite e dei tralci, tratta dal brano del Vangelo di Giovanni – conclude la nota – farà dunque da filo conduttore dell’intera veglia che inizierà con alcune testimonianze di risposte significative alla chiamata del Signore e proseguirà con un momento di adorazione eucaristica”.