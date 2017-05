Diocesi: Udine, domani la quarta Festa dei migranti cattolici

“Stranieri immigrati nostri fratelli in Cristo” è il tema che accompagna la quarta edizione della Festa diocesana degli immigrati cattolici che si terrà domani, domenica 28 maggio, a Udine. Si inizierà alle 10.30, in Cattedrale, con celebrazione eucaristica presieduta dall’arcivescovo di Udine, mons. Andrea Bruno Mazzocato, e animata dalle comunità immigrate. Al termine della messa, i partecipanti in corteo raggiungeranno la Fondazione Renati per il pranzo condiviso. A seguire, alle 15, ci sarà un approfondimento sul tema “Uno sguardo attento al presente per intravedere il futuro dell’immigrazione” con gli interventi di mons. Giancarlo Perego, arcivescovo di Ferrara-Comacchio già direttore generale della Fondazione Migrantes, e di Gian Carlo Blangiardo, ordinario di demografia all’Università Bicocca di Milano. “L’appuntamento – spiega il direttore dell’Ufficio diocesano Migrantes, don Charles Maanu – vuol essere un’occasione preziosa di conoscenza, aperta a tutti, per abbattere i pregiudizi e vedere l’altro con occhi nuovi, per favorire l’integrazione e per sottolineare l’unità della Chiesa e la sua universalità”. “È anche un’opportunità – conclude – per aprire gli occhi sul fenomeno dell’immigrazione e sulle sue prospettive future nel territorio friulano”.