Diocesi: Lungro, il 2 giugno al santuario dei santi Cosma e Damiano la Giornata dei giovani

Sarà il santuario dei santi Cosma e Damiano a San Cosmo Albanese (Cs) ad ospitare venerdì 2 giugno la Giornata diocesana dei giovani promossa dal servizio di Pastorale giovanile dell’eparchia di Lungro degli italo-albanesi sul tema “Facciamo insieme, di nuovo, una grandiosa Giornata della gioventù”. Dopo i balli tradizionali, in costumi tipici albanesi, proposti in queste settimane nelle diverse comunità diocesane, alle 11 il vescovo, monsignor Donato Oliverio, presiederà la divina liturgia. Nel pomeriggio sono in programma attività ludiche per i giovani e, dalle 16, la testimonianza di don Ernesto Piraino, sacerdote della diocesi di San Marco Argentano-Scalea, ordinato presbitero alcuni mesi fa. Don Piraino – si legge in una nota – “offrirà ai presenti il racconto della propria personale vicenda, dal lavoro nelle forze dell’ordine fino all’abito talare”. Alla giornata del 2 giugno parteciperanno le diverse comunità parrocchiali dell’Eparchia, che offriranno alcune esibizioni.