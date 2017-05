Diocesi: Lamezia Terme, nel pomeriggio mons. Giuliodori conclude l’anno della Scuola di Dottrina sociale della Chiesa

Sarà monsignor Claudio Giuliodori, assistente ecclesiastico dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, a concludere nel pomeriggio di oggi, sabato 27 maggio, l’undicesimo anno della Scuola di Dottrina sociale della Chiesa promossa dalla diocesi di Lamezia Terme. A partire dalle 18.30, il salone del seminario vescovile ospiterà un incontro sull’“Evangelii Gaudium” di Papa Francesco e le spinte per costruire un’economia a misura di uomo, a servizio del bene comune. Parteciperanno anche il vescovo di Lamezia Terme, monsignor Luigi Cantafora, e il direttore dell’Ufficio diocesano per i problemi sociali e il lavoro, don Fabio Stanizzo. “La scuola di quest’anno – spiega don Stanizzo – si è concentrata sul tema del lavoro, avendo come Chiesa diocesana ben presente il dramma della disoccupazione giovanile, che ha raggiunto tassi altissimi nella nostra città e nella nostra regione”. “Ci siamo rivolti in particolare agli imprenditori, agli amministratori, a tutti coloro che possono creare le condizioni per il rilancio del lavoro e dell’occupazione della nostra terra”, prosegue il direttore, ricordando che “il magistero sociale della Chiesa si fonda sulla certezza che la persona umana è al centro dell’economia, del lavoro, di ogni organizzazione produttiva”. “Come Chiesa vogliamo promuovere un lavoro creativo, partecipativo, non oggetto di precariato e sfruttamento”, conclude don Stanizzo, evidenziando che “per questo crediamo nell’autoimprenditorialità e nel ‘sogno’ di ogni giovane non solo di trovare un lavoro, ma anche di ‘crearsi’ il proprio lavoro”.