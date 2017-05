Diocesi: Benevento, per Giornata comunicazioni sociali la mostra “La storia che vogliamo”

In occasione della 51ª Giornata mondiale per le comunicazioni sociali, che si celebrerà domenica 28 maggio, l’Ufficio comunicazioni sociali e la Caritas di Benevento allestiranno la mostra “La storia che vogliamo. La buona notizia in prima pagina”. L’iniziativa è inserita nell’ambito del Festival dei popoli (organizzato nel fine settimana dalla Caritas diocesana) e vuole esprimere “una modalità personale della Chiesa locale di accogliere il messaggio del Papa per la giornata. La parola chiave sulla quale si sta riflettendo in queste ultime settimane è la ‘buona notizia’ che Papa Francesco ricorda essere ‘l’occhiale adeguato per decifrare la realtà’. La mostra – si legge in una nota – ripropone la storia dall’11 settembre 2001 ad oggi, attraverso la lente d’ingrandimento delle principali testate giornalistiche nazionali, per poi – ed è questa l’originalità dell’iniziativa – proporre un percorso alternativo, immaginario, riproponendo gli eventi da una prospettiva diversa, quella relativa alle conseguenze proprie di scelte di pace anziché di guerra”.

L’allestimento è curato dai ragazzi del Servizio civile nazionale, operatori di pace per definizione, coordinati dall’Ufficio Comunicazioni sociali diocesano. Se è vero che la storia non si fa con i “ma”, è altrettanto vero che “l’intenzione della mostra – spiegano gli organizzatori – è quella di lanciare un input per il futuro, dimostrando alle attuali generazioni, soprattutto quelle più giovani, che è possibile una difesa dei valori della pace attraverso scelte politiche diverse”.