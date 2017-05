Diocesi: Barletta, lettera ai dirigenti degli istituti scolastici di secondo grado per promuovere la giornata di spiritualità

“Non importa quanti giovani maturandi vi parteciperanno, l’importante è che essi, anche attraverso questa iniziativa, percepiscano ulteriormente la sollecitudine della Chiesa e della scuola nei loro confronti alle soglie dell’impegno degli esami di stato con un futuro carico di incertezze”. È quanto scrive mons. Filippo Salvo, vicario episcopale di Barletta, in una lettera inviata ai dirigenti degli istituti scolastici di secondo grado, per promuovere la giornata di spiritualità “Maria, giovane donna di Nazareth” (29 maggio, ore 21, nella chiesa di San Pietro e poi nella concattedrale di Barletta). La serata, organizzata insieme con la Pastorale giovanile ed il Msac (Movimento studenti di Azione Cattolica), si inserisce “in un contesto quale quello del mese di maggio, durante il quale, ai piedi dell’Icona della Madonna dello Sterpeto, preghiera e riflessione si intrecciano in un circolo virtuoso di crescita umana e spirituale” e avrà come riferimento la Madonna “dalla cui vicenda di vita e di fede è scaturita una delle più belle storie di tutti i tempi, dove l’umano e il divino si intersecano per incontrarsi e viaggiare insieme nella storia”. “Pertanto – conclude la lettera – auspico che la notizia di questo incontro sia fatta conoscere ai ragazzi anche attraverso la collaborazione degli insegnanti di religione”.