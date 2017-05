Buone cure: Chieffo (Policlinico Gemelli), “cinematerapia per sollievo pazienti pediatrici e adulti”

Nel 2016 è stata inaugurata all’interno del Policlinico universitario Agostino Gemelli di Roma la prima sala cinematografica “MediCinema”, un vero e proprio cinema integrato in una struttura ospedaliera, spazio destinato alla “cinematerapia” e alla terapia del sollievo per i pazienti e i loro familiari. A parlarne oggi a Roma, al secondo e ultimo giorno del convegno di Scienza & Vita, è Daniela Chieffo, neuropsicologo e psicoterapeuta, dirigente sanitario neuropsichiatria infantile del Gemelli. La sala è in grado di accogliere anche pazienti non autosufficienti, a letto o in sedia a rotelle. Costruita tra l’8° e il 9° piano del complesso ospedaliero, può ospitare 130 persone tra pazienti, familiari, amici, volontari e personale di assistenza. “La condivisione di un film – spiega Chieffo – porta ad un aumento di comunicazione tra pazienti e personale e aiuta a stabilire un rapporto che va oltre l’assistenza”. In area pediatrica, “dopo la proiezione si registra un’attenuazione dei dolori psicosomatici come dolore allo stomaco e mal di testa; e a livello di relazioni interpersonali gli stessi bambini comunicano di più con i genitori”. “Andiamo avanti”, conclude Chieffo, annunciando la firma di protocolli per patologie oncologiche e vascolari.