Bambini disabili: Pane (Centro Nemo Gemelli), “trattarli con normalità”. Presto un Centro anche nelle Marche

“Il grande regalo che possiamo fare ai nostri ragazzi disabili è trattarli con normalità”. Ne è convinta Marika Pane, neuropsichiatra infantile, direttore Centro clinico Nemo pediatrico della Fondazione Policlinico universitario Agostino Gemelli di Roma, intervenuta alla tavola rotonda “Tra scienza, dedizione e normalità” in corso al convegno di Scienza & Vita che si conclude oggi nella capitale. Presa in carico, assistenza, cura: è questo il Centro clinico Nemo, nato da Fondazione Serena Onlus e Policlinico Gemelli, struttura di avanguardia per la cura di bambini e adulti colpiti dalle malattie neuromuscolari: più di 150 patologie che in Italia colpiscono oltre 40 mila persone. Il Centro è composto da due reparti: area adulti ed area pediatrica. “La parola chiave – ribadisce Pane – è normalità. I bambini ci chiedono di essere trattati e curati con normalità. Dobbiamo riportare all’esterno un bambino disabile ma ‘normale’”, dice raccontando che per molti di loro il centro è “un po’ una seconda casa e non se ne vorrebbero andare”. “Il 70% dei nostri pazienti è fuori regione – conclude -, noi cerchiamo di fare rete con il territorio”. Di qui il progetto di aprire altri centri Nemo in tutta Italia e un annuncio: “Il primo sarà nelle Marche”.