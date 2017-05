Aborto: Perticaroli (Forum famiglie Marche), “ci sia l’applicazione integrale della Legge 194”

“Ci sia l’applicazione integrale della Legge 194/78, senza forzature ma anche senza atteggiamenti ideologici o tentennamenti che non favoriscono la piena assunzione di responsabilità in un tema centrale e delicato, come questo, che ci vede tutti impegnati”. È quanto ha scritto il presidente del Forum delle associazioni familiari delle Marche, Paolo Perticaroli, in una lettera inviata ai vertici della Regione Marche riguardo alla corretta applicazione delle legge che in Italia regolamenta l’aborto. Nella missiva indirizzata a Luca Ceriscioli, presidente della Regione, a Antonio Mastrovincenzo, presidente del Consiglio regionale, e a Andrea Marinozzi, presidente della Consulta regionale per la famiglia, Perticaroli sollecita con decisione chi ha responsabilità affinché si faccia tutto il possibile per evitare l’interruzione volontaria, “permanente”, di gravidanza, a cui in base alla legge “si dovrebbe arrivare solo dopo essere certi di aver provato a superare tutti gli ostacoli che rendono un ‘problema’ quella nuova vita che sta per nascere”. “La richiesta del presidente del Forum Marche – si legge in una nota – nasce a seguito di una discussione sulla legge 194 durante il Consiglio regionale dello scorso 26 aprile, che si è conclusa con una votazione su un sub-emendamento che chiedeva la verifica della applicazione degli articoli 2, 4 e 5 della legge 194 che contengono la parte preventiva dell’aborto e di aiuto alla donna per la tutela della maternità”. Il sub-emendamento è stato respinto con 8 voti favorevoli, 8 contrari, alcuni consiglieri astenuti o usciti dall’aula.