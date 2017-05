Spiritualità: Frati Minori Leverano, dal 5 giugno la mostra “Antichi segni di devozione domestica”

Si svolgerà dal 5 al 13 giugno, in concomitanza con la seconda settimana della Tredicina in onore di Sant’Antonio di Padova, presso il Convento dei Frati Minori “Santa Maria delle Grazie” a Leverano (Lecce), la mostra di statue in campana e opere d’arte dal titolo “Antichi segni di devozione domestica”. L’inaugurazione si terrà lunedì 5 alle ore 20, presso il salone del convento. Negli stessi giorni sarà possibile visitare l’esposizione dei lavori artigianali, in vendita, curati dal Laboratorio francescano di Leverano, il cui ricavato sarà devoluto a sostenere un progetto di carità e solidarietà per famiglie fortemente segnate dalla crisi economica e per le missioni francescane.

La Tredicina vedrà la presenza di vari Frati Minori tra cui, dal 5 al 7, quella di fra Paolo Quaranta, vicario provinciale dei Frati Minori del Salento, i parroci della cittadina di Leverano e l’11 giugno, alle ore 10, la celebrazione eucaristica presieduta dall’arcivescovo di Brindisi-Ostuni, mons. Domenico Caliandro.