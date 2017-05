Settimana sociale: Casale Monferrato, domani incontro su “Il lavoro che vogliamo: tra idea e realtà”

Sarà “Il lavoro che vogliamo: tra idea e realtà” il tema dell’incontro che si svolgerà domani, sabato 27 maggio, a Casale Monferrato in preparazione alla prossima Settimana sociale che si terrà in ottobre a Cagliari. L’iniziativa, promossa dagli uffici di Pastorale sociale e del lavoro delle diocesi piemontesi, sarà ospitata dalle 9 nella sala Carlo Cavalla della Curia vescovile. Sarà l’occasione, si legge in una nota, “per tentare di mettere a confronto il desiderio e l’esigenza di un lavoro pienamente umano con la dura realtà delle nostre terre dove il lavoro manca o è un lavoro disumanizzante” e per “vedere se sono praticabili percorsi che diano prospettiva al lavoro dell’uomo”. Dopo i saluti di benvenuto e il momento di preghiera presieduto dal vescovo di Casale Monferrato, mons. Alceste Catella, prenderanno il via i lavori coordinati da don Flavio Luciano, direttore regionale della Pastorale sociale e del lavoro della Conferenza episcopale piemontese (Cep). In programma due relazioni: quella affidata a Paolo Fogliazzo della redazione di “Aggiornamenti sociali”, sul tema “Leggere i segni dei tempi: gli stimoli di Papa Francesco” e quella su “Come si governa il lavoro nel passaggio tra assenza di lavoro e lavoro 4.0?”, tenuta da Antonio Sansone, segretario regionale di Fim-Cisl Piemonte. Dopo uno spazio riservato al dibattito, le conclusioni della mattinata saranno affidate a mons. Marco Arnolfo, arcivescovo di Vercelli e incaricato della Cep per la pastorale sociale e del lavoro.