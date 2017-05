Salute: Roma, al via nel pomeriggio il XV convegno nazionale di Scienza e Vita

Si apre questo pomeriggio a Roma il XV convegno nazionale dell’Associazione Scienza & Vita, col titolo “Rosso come l’amore. Accanto alla persona malata, tra scienza, dedizione e normalità” (fino a domani mattina). Come prendersi cura efficacemente di chi, a causa della malattia, sperimenta profonda sofferenza? Quali le armi a disposizione della medicina attuale per supportare questo imprescindibile compito sociale ed umano? Quali le esperienze più significative e fruttuose da conoscere e diffondere? “Sono solo alcuni degli interrogativi con cui deve confrontarsi quotidianamente l’assistenza alla persona sofferente e malata”, spiegano gli organizzatori. Ad aprire i lavori un inedito contributo a due voci (il presidente Alberto Gambino e il regista Giacomo Campiotti), che introdurrà il tema del convegno, mettendo a confronto realtà e linguaggio cinematografico. Seguirà la prima sessione dei lavori (moderata dal vice-presidente Carlo Bellieni), dedicata anzitutto ad un approfondimento del tema in chiave maggiormente “teorica”, cui seguirà una tavola rotonda con figure professionali (sanitarie e non), per mettere in comune l’esperienza diretta e concreta dello stare accanto al malato sofferente, in una logica di cura integrata ed integrale della persona. Sabato mattina una seconda tavola rotonda, dedicata alla testimonianza di persone che, nonostante malattia e difficoltà conseguenti, hanno potuto ricostruire sentieri di vita “normali”. Al vice-presidente Paolo Marchionni il compito di concludere i lavori.