Salute: domenica centinaia di iniziative per la Giornata nazionale del sollievo

Saranno centinaia le iniziative che si svolgeranno domenica 28 maggio in tutta Italia per la XVI edizione della Giornata nazionale del sollievo, istituita nel 2001 per “promuovere la cultura del sollievo dalla sofferenza fisica e morale in favore di tutti coloro che stanno ultimando il loro percorso vitale”. La Giornata è promossa da Ministero della Salute, Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e Fondazione nazionale “Gigi Ghirotti”. L’evento più rappresentativo a livello nazionale si terrà al Policlinico universitario “Agostino Gemelli” di Roma con la conduzione della giornalista Paola Saluzzi e la partecipazione, fra gli altri, di Fabrizio Frizzi, Vincenzo Valentini ed Emilio Carelli, presidente della Fondazione Ghirotti. Sul territorio nazionale si svolgeranno incontri pubblici di sensibilizzazione e informazione (programma su www.regioni.it), visite gratuite in ambulatori di terapia del dolore, spettacoli in ospedali, oltre ad altri appuntamenti. Alla Regione Lombardia, ed in particolare al progetto “Rete terapia del dolore – Red” di Milano presentato dall’Azienda socio sanitaria territoriale Grande Ospedale metropolitano Niguarda, verrà consegnato il Premio “Gerbera d’oro” promosso dalla Fondazione “Gigi Ghirotti” e dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. Mentre al Gemelli, per iniziativa dei giovani floricultori di Confagricoltura, verrà offerta una rosa alle persone ricoverate.