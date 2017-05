Papa Francesco: attacco in Egitto, “violento oltraggio” e “atto di odio insensato”

Profondamente colpito dal “barbaro attacco” ai copti in Egitto che ha provocato morti e feriti, vittime di un “atto di odio insensato”. È il cordoglio di Papa Francesco espresso in un telegramma inviato dal card. Pietro Parolin, segretario di Stato vaticano, al presidente egiziano al-Sisi, nel quale manifesta la sincera solidarietà a tutte le persone colpite da questo “violento oltraggio”, in particolare “quei bambini che hanno perso la vita”. Assicurando la sua preghiera alle famiglie in lutto e ai feriti, il Papa assicura la sua “continua intercessione per la pace e la riconciliazione in tutta la nazione”.