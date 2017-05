Papa a Genova: mons. Granara (santuario N.S. della Guardia), “l’orizzonte topografico invita a guardare lontano”

“L’orizzonte topografico della Guardia invita a guardare lontano. In fondo al grande piazzale c’è un ‘osservatorio’ da mozzafiato. La vista fisica degli occhi è solo simbolo di vedute fantastiche di ‘periferie’ di ogni genere e invito a chiunque ad ‘alzarsi dal divano’ e mettersi in cammino”. È quanto afferma mons. Marco Granara, rettore del santuario di Nostra Signora della Guardia sul Monte Figogna, poco fuori Genova, nello speciale che il settimanale diocesano “Il Cittadino” ha realizzato in occasione della visita del Santo Padre nel capoluogo ligure. Papa Francesco – sottolinea Granara – arriverà “nel cuore del suo viaggio, al Santuario della Guardia”. Il “Santuario principe della ligure terra”, come lo definì Papa genovese Benedetto XV. Ma “altri appellativi potrebbero caratterizzare il santuario della Guardia e la Madonna che lo ha voluto nel lontano 1490”, prosegue il rettore: “la Guardia si potrebbe anche chiamare Madonna e santuario ‘della prima riforma popolare e contadina’, Madonna ‘del protagonismo rilanciato dall’altro degli umili e di poveri’, Madonna ‘degli emigranti’ (ne sa qualcosa Papa Francesco stesso: nella sua Argentina, almeno 10 Santuari della Guardia)”. “Il fatto che il Papa oggi salga alla Guardia viene a sottolineare lo specifico di questa storia”, prosegue Granara, sottolineando che “viene qui ad incontrare i giovani e a stare a tavola con i familiari che, secondo Gesù, devono essere i ‘primi’ fra i fratelli: i più poveri di essenziale”. “Sentiremo e ci teniamo disponibili a fare tesoro di quanto ci dirà”, assicura il rettore, rilevando che “nella nostra diocesi, ma in tutta la Chiesa la ‘missione’, l’uscire da una Chiesa implosa su se stessa è un’urgenza ineludibile”. Alla Guardia “saranno quasi tremila quanti hanno desiderato essere ‘minoranza missionaria’ che il Papa potrà mandare a seminare ovunque la ‘gioia del Vangelo’”.