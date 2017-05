Papa a Genova: mons. Doldi (comitato organizzatore), “adesioni aumentate ogni giorno di circa 450 unità”. “Da parrocchie e aggregazioni oltre 500 volontari”

“Possano la preghiera e la fatica di tanti portare frutti spirituali in chi partecipa a questa straordinaria giornata, vero e proprio evento di grazia”. È l’augurio che mons. Marco Doldi, presidente del Comitato organizzatore per la visita del Papa a Genova, esprime dalle colonne de “Il Cittadino”, in uno speciale che il settimanale cattolico della diocesi genovese ha realizzato in occasione della visita del Santo Padre nel capoluogo ligure. Doldi ripercorre il lavoro di questi mesi per organizzare la visita, iniziato da quando “il 16 ottobre lo stesso arcivescovo”, card. Angelo Bagnasco, “ne diede notizia ufficiale in cattedrale al termine della celebrazione per l’inizio dell’anno pastorale: il Santo Padre sarebbe venuto a Genova sabato 27 maggio 2017”. Predisponendo il programma si è pensato agli incontri con il mondo del lavoro, con sacerdoti, religiose e membri degli istituti di vita consacrata, con i giovani e con le persone povere e malate, alla visita al “Gaslini” oltre alla celebrazione eucaristica. “Davvero la città di Genova ha partecipato a tutti i livelli con entusiasmo, convinzione e competenza”, osserva mons. Doldi, rilevando che “le parrocchie hanno interagito bene con il Comitato, trasmettendo ai fedeli le informazioni necessarie, accogliendo le iscrizioni e distribuendo i pass”. “Negli ultimi dieci giorni – prosegue – le adesioni alla celebrazione eucaristica sono aumentate ogni giorno di circa 400/450 unità”. Inoltre, “parrocchie ed aggregazioni hanno offerto un contributo significativo attraverso gli oltre 500 volontari”. Doldi ricorda anche che “le diocesi che compongono la Regione ecclesiastica ligure hanno scelto di unirsi all’incontro con i sacerdoti e i religiosi in cattedrale, con i giovani alla Guardia, con i fedeli tutti alla celebrazione eucaristica”.